Мошенники развели профессора "ЛЭТИ" на 2 млн рублей

Псевдоработник Центробанка убедил пожилого мужчину перевести на неизвестный счет огромную сумму денег.

В Петербурге банковский аферист заставил пенсионера отправить на сторонний счет крупную сумму денег. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 3 июля.

Профессор "ЛЭТИ" обратился в полицию еще 1 июля. Он рассказал стражам порядка, что стал жертвой телефонных мошенников. По словам 76-летнего петербуржца, ему позвонил неизвестный мужчина и представился менеджером Центробанка. Мошенник убедил пенсионера перевести крупную сумму на "безопасные" счета, чтобы средства не списали злоумышленники. Мужчина поверил собеседнику и выполнил его рекомендации - отправил средства через банкоматы в Петроградском районе. Сразу после получения денег "работник" финансовой организации перестал отвечать на звонки.

Ущерб составил 1 млн 722 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей. В УМВД пострадавший сразу не обращался, в связи с ухудшением состояния здоровья.

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