2 октября в России отмечают День метростроителя

Профессиональный праздник работников метростроения отмечается в России 2 октября. Строительство и развитие метрополитенов остается одним из приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры в российских городах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Ежегодный ввод новых станций и тоннельных участков вносит значительный вклад в повышение мобильности населения и улучшение качества городской среды. По данным Минстроя РФ, развитие метрополитена стимулирует внедрение передовых инженерных решений и цифровых технологий.

За счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются проекты строительства метро и производства современных вагонов. Профессионализм специалистов метростроения обеспечивает успешное выполнение задач по созданию и модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство новых станций метрополитена. Как ранее сообщал председатель комитета по строительству города Игорь Креславский, ввод в эксплуатацию станций "Путиловская" и "Юго-Западная" планируется завершить в текущем году. В августе на будущей станции метро "Юго-Западная" смонтировали панно и эскалаторы. Художник Геннадий Яндыганов, создавший панно, решил передать собирательный образ северной природы, близкой каждому жителю региона. В его работе нет привязки к конкретному месту, но в изображении угадываются знакомые пейзажи Ленинградской области.

Фото: Piter.TV