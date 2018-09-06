Художник и педагог университета Герцена воплотил северный колорит в оформлении станции "Юго-Западная"

Пассажиры смогут увидеть витраж после официального открытия станции "Юго-Западная".

В вестибюле строящейся станции метро "Юго-Западная" в Санкт-Петербурге разместили большое витражное панно. Его автор — педагог кафедры живописи РГПУ им. А. И. Герцена Геннадий Яндыганов.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", художник решил передать собирательный образ северной природы, близкой каждому жителю региона. В его работе нет привязки к конкретному месту, но в изображении угадываются знакомые пейзажи Ленинградской области. Задачей стало создание единого образа, который выглядит правдиво и в то же время гармонично вписывается в архитектуру станции.

По словам автора, архитектура диктует не только цветовую палитру, но и ритм композиции. Панно должно быть не отдельным элементом, а частью общего пространства. В работе использованы насыщенные оттенки и четкие линии стволов деревьев, чтобы подчеркнуть богатство форм северной природы и одновременно поддержать строгую геометрию здания.

Самым сложным этапом художник называет перенос эскиза на стекло. Компьютерная печать иначе воспринимает цвета, и пришлось искать баланс между авторским замыслом и техническими возможностями.

Возможность реализовать проект появилась благодаря городскому конкурсу среди молодых художников, скульпторов и дизайнеров. На рассмотрение жюри поступило 117 заявок, и работа Яндыганова была признана лучшей. Для художника это первый объект подобного масштаба.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"