В университете имени Герцена в камне увековечили влюбленных

Над скульптурой работали 40 лет.

В четверг, 6 сентября, в университете имени Герцена увековечили любовь в камне. Об этом сообщали на официальном сайте ВУЗа.

Наша жизнь невозможна без самого главного в жизни человека чувства – любви. Это и любовь к своей работе, и к своей семье, и к своей родине отметил ректор института

Спульптура "Двое" выполнена из белго мрамора. На открытии композиции отметили, что скульптор трудился над ней около 40 лет. Сам автор Алексей Архипов также присутствовал на открытии арт-объекта.

Студентам скульптура, которая находится сквере рядом с факультетом истории и социальных наук очень понравилась.

Меня радует, что появились скульптуры "Размышление" и "Двое". Это очень здорово. Чувствую свою причастность к истории, что это произошло во время моего обучения отмечает студентка

Отметим, что скульптуры Алексе Архипова находятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Русского музея, Исторического музея Москвы, частных собраниях России, Англии, Германии, США, Франции, Бельгии.

Фото: университет имени Герцена