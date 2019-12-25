Беглов рассказал, какие транспортные проекты выводят Петербург в "премьер-лигу мировых мегаполисов"

Также градоначальник отметил преемственность развития проектов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал о том, что такие транспортные проекты, как Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), запуск "Сапсана" и трассы М-11 выводят Петербург "в премьер-лигу мировых мегаполисов". Такое мнение он озвучил во время доклада в Законодательном собрании 12 мая.

Беглов обратил внимание на то, что проекты продолжают свои развитие при новых губернаторах. Так, например, создать Западный скоростной диаметр поручил Анатолий Собчак. Его дело продолжили Владимир Яковлев, Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко. ШМСД была задумана при Полтавченко, а сейчас заниматься проектом продолжает Беглов. Два месяца назад была забита первая свая.

Для строительства ШМСД будут привлечены федеральные средства, а также деньги инвесторов и региональный бюджет. Начать строить платную трассу собирались в 2020 году, но затем сроки перенесли.

Общая протяженность трассы составит 27 км. Она начнется от ЗСД в районе от Благодатной улице и пройдет до примыкания к КАД севернее города Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральное трассе "Кола".

Фото: spbtrd.ru