Возможный срок строительства развязки – 4 года.

Cтроительство Витебской развязки началось в Петербурге. Транспортная развязка соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с Витебским проспектом. Возвадение развязки станет первым этапом создания Широтной магистрали скоростного движения, отметили в пресс-службе правительства города.

Под первую сваю специальная установка уже выполнила бурение грунта. Четыре буронабивных сваи, находящиеся на глубине около 40 метров, составят фундаментное основание первой опоры съезда будущей развязки.

Возможный срок строительства развязки – 4 года, эксплуатация в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве компаний "Магистраль северной столицы" запланирована до 2042 года.

Стоимость строительства развязки в 2,6 километра оценивают в 27 миллиардов рублей, из которых около 10 миллиардов будут привлечены компанией "Магистраль северной столицы". Специалисты построят шесть полос автодороги с расчетной скоростью движения до 110 километров в час. Развязка улучшит доступность ЗСД для жителей районов и снизит нагрузку на развязку с Благодатной улицей.

Развязка обеспечит связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами Петербурга, а пропускная способность – до 70 тысяч автомобилей в сутки.

В 2020 году выделен 1 млрд рублей федеральных средств для финансирования обязательств Петербурга по реализации первого этапа Широтной магистрали. На 2021 год запланировано выделение 3 млрд рублей из федерального бюджета. Бюджет Санкт-Петербурга в этом году выделит 6,6 млрд рублей.

Фото: Piter.tv