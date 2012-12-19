Для высокоскоростной магистрали в Петербурге построят новый вокзал рядом с Московским

Для решения дальнейших вопросов решили создать рабочую группу.

Для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом не потребуется масштабной реконструкции Московского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам рассмотрения проекта ВСМ 23 ноября.

Новый вокзал для магистрали появится рядом с Московским вокзалом. Этот вопрос прорабатывался совместно с "РЖД" на протяжении всего года. Губернатор Александр Беглов объяснил важность проекта: благодаря ему Петербург еще вероятнее сможет привлекать инвестиции для развития трех субъектов (Ленинградской и Новгородской области), а пассажиры смогут быстрее добираться из одного города в другой.

Ранее нам удавалось сохранять памятники и строить дороги, развязки, мосты. Мы идём на это, даже если новое строительство потребует дополнительных затрат. Уверен будет выработано оптимальное решение. Александр Беглов.

Накануне во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры Петербурга после изучения проекта сообщили, что магистраль разрушит некоторые исторические постройки. Например, на Лиговском проспекте или Форфоровском посту.

По итогам заседания было решено создать рабочую группу. Она будет заниматься дальнейшей проработкой вопроса. В нее войдут специалисты транспортного блока.

Как ранее сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, выход из Петербурга уже строится, однако когда и на какие средства его будут соединять с выходом из Москвы — пока непонятно.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК СПб