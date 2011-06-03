ВООПИиК: высокоскоростная магистраль разрушит исторические здания

Во вторник, 23 ноября, вопрос рассмотрит Совет по сохранению культурного наследия при правительства Петербурга.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль, когда соединит Петербург и Москву, может нанести ущерб архитектурному наследию Северной столицы. Такого мнения придерживаются во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры Петербурга.

Проект предполагает устройство нового терминала ВСЖМ на месте складов Кокорева — квартала исторических зданий на Лиговском проспекте 50-52. Часть зданий предполагается полностью снести, от нескольких оставить только фасады. говорится в сообщении ВООПИиК.

Отмечается, что сейчас здание исторических складов находится в зоне охраны, однако "РЖД" предложит поправки в закон.

Кроме того, могут быть снесены 5 зданий дореволюционной станции Фарфоровский пост. По данным Общества, там хотят построить платформы.

На данный момент до конца неясно, появиться ли ВСМ или нет. Официально от отмене строительства не заявляли, однако стало известно, что средств на его реализацию пока нет. Если магистраль построят, добраться из одного города в другой можно будет за 2,5 часа.

Фото: citywalls.ru