Склады на Лиговском проспекте могут снести ради строительства вокзала ВСМ

Именно на этом месте РЖД планирует построить новый вокзал.

В Петербурге могут снести склады на Лиговском проспекте ради строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Речь идет о территории на Лиговском проспекте, 50 (между Лиговским и железнодорожными путями), на которой расположены склады Кокоревых. Именно на этом месте РЖД планирует построить новый вокзал.

Однако снести здания невозможно, поскольку территория попадает в зону регулирования застройки. Как рассказали изданию собеседники, на совет выносят поправку в закон "О границах объединенных зон охраны…", которая позволит снести почти все исторические здания на территории. Есть вероятность, что часть складов все-таки оставят.

Но ранее стало известно, что строительство высокоскоростной трассы между Москвой и Петербургом оказалось под вопросом. Вместо нее рассматривается строительство выделенного грузового хода между городами. Строительство ВСМ планировали завершить в 2027 году. Время пребывания в пути между столицами сократилось бы до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей.

Фото: Piter.TV