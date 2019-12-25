Высокоскоростную железную магистраль Москва - Петербург будут строить поэтапно

Все деньги пока идут на строительство железной дороги на Восточном полигоне.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин опроверг информацию о том, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург решили отменить. Строительство решили проводить поэтапно. Об этом Хуснуллин сказал на форуме "Транспортная неделя - 2021", передала "Российская газета".

То есть мы дорогу не откладываем совсем, но разделяем на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным. Марат Хуснуллин.

Выход из Москвы будет построен в рамках развития Московского центрального диаметра. Благодаря этому пассажиры смогут садиться на поезд и выходить не только на вокзалах в центре столицы. Выход из Петербурге уже строится. Соединять их будут тогда, когда появятся деньги. Пока что все средства направлены на строительство железной дороги на Восточном полигоне.

Другую информацию озвучил глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, окончательное решение о строительстве еще не принято.

Высокоскоростная трасса позволит добраться из столицы в Петербург всего за 2,5 часа.

Фото: Piter.TV