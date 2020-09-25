В Царском селе представили проект инклюзивного маршрута для незрячих в Зубовском флигеле

Гостям предлагают оценить архитектуру и декор уникальных интерьеров, а также узнать о процессе реставрации, благодаря которому этот шедевр мирового культурного наследия был восстановлен.

Организаторы фестиваля ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" представили новый инклюзивный маршрут по личным покоям императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в Царском Селе. Информацию об этом распространила пресс-служба фестиваля.

Гостям предлагают оценить архитектуру и декор уникальных интерьеров, а также узнать о процессе реставрации, благодаря которому этот шедевр мирового культурного наследия был восстановлен. Маршрут включает в себя тактильные макеты, фрагменты декора и образцы декоративных материалов отделки интерьеров. Основная цель – создание доступной среды для незрячих и слабовидящих посетителей и возможность ощутить красоту культурного наследия.

В создании нового маршрута участвовали 14 студентов петербургских университетов.

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское село"