В Царском Селе до конца года откроется Зубковский флигель

Его можно будет посетить в составе экскурсии.

Зубковский флигель музея-заповедника "Царское село", который до сих пор реставрируется, может открыться для посещения до конца 2024-го года. Об этом сообщают в "Петербургском дневнике" со ссылкой на слова директора ГМЗ Ольги Таратыновой.

В связи с тем, что комнаты флигеля не отличаются большими размерами, экскурсии по ним будут организованы только для маленьких групп и по предварительной записи.

Помещения флигеля небольшие, есть комнаты по 15 квадратных метров. Поэтому группы будут маленькие, не больше десяти человек. Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село"

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Фото: Государственный музей-заповедник "Царское Село"