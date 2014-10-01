Павловская коллекция фарфора пополнилась редкими экспонатами

По словам старшего научного сотрудника музея Анастасии Надежкиной, этот сервиз был произведен на знаменитом петербургском заводе братьев Корниловых в конце XIX – начале XX века.

Музей-заповедник "Павловск" расширил свою уникальную коллекцию фарфора и стекла благодаря дару друга музея Дмитрия Касимова. Коллекция пополнилась 38 предметами, среди которых 29 изделий составляют единый столовый сервиз, принадлежавший барону с инициалом G. Об этом свидетельствует монограмма в виде заглавной буквы под короной с семью зубцами – символом баронского титула – рассказали в ГМЗ "Павловск".

По словам старшего научного сотрудника музея Анастасии Надежкиной, этот сервиз был произведен на знаменитом петербургском заводе братьев Корниловых в конце XIX – начале XX века. Он находится в отличной сохранности и включает разнообразные предметы: супницу с крышкой, соусник на поддоне с ложкой, кроншал (глубокое блюдо на ножке), а также тарелки для разных целей.

Монограммы, широко распространенные в то время, использовались для идентификации владельцев фарфора. Однако сегодня далеко не всегда удается установить их происхождение, поскольку многие частные заводы не сохранили документацию. Монограммы создавались для конкретных владельцев и не передавались по наследству. Например, среди переданных предметов есть две чашки Императорского фарфорового завода эпохи Александра II. Одна из них принадлежала великому князю Михаилу Николаевичу, а другая украшена монограммой Николая II и, скорее всего, использовалась во время официальных приемов.

Особого внимания заслуживает глубокая тарелка из сервиза фрейлины Марии Александровны Чернышевой, дочери председателя Государственного Совета, выполненная и расписанная во Франции. Также из Франции происходят два блюдца времен правления короля Луи-Филиппа. Одно из них было изготовлено для резиденции в Фонтенбло, другое — для Сен-Клу, что подтверждают клейма на оборотной стороне.

На реставрацию павильона "Храм Дружбы" в Павловском парке выделят 117 млн рублей.

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Фото: ГМЗ "Павловск"