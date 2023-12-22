На реставрацию павильона "Храм Дружбы" в Павловском парке выделят 117 млн рублей

Реставрационные работы будут проводиться в 12 этапов и завершатся к концу 2025 года.

В Государственном музее-заповеднике "Павловск" планируется провести реставрацию павильона "Храм Дружбы", который является объектом культурного наследия федерального значения. Стоимость работ оценивается в 117 562 150 рублей, согласно информации на портале госзакупок. Подрядчик был определен 13 мая.

Реставрационные работы будут проводиться в 12 этапов. Первоначально планируется удалить и переместить экспонаты, скульптуры и элементы интерьера для очистки подполья стилобата и ремонта перекрытий.

Далее последуют работы по восстановлению фасадов и интерьера павильона, включая обновление штукатурки, реставрацию кирпичной кладки, дубовых дверей и бронзовых розеток дверей, а также обновление инженерных сетей и установку точки доступа Wi-Fi. Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в павильоне будут установлены датчики контроля влажности и температуры, а также система приточной вентиляции.

Ожидается, что реставрация "Храма Дружбы" будет завершена к концу 2025 года. Во время проведения работ посетители будут иметь ограниченный доступ к павильону в соответствии с требованиями техники безопасности.

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Фото: pavlovskmuseum.ru