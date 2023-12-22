Стоимость липового сада на Исаакиевской площади уменьшилась в четыре раза

Заявки на участие в тендере принимаются до 22 мая.

"Центр комплексного благоустройства" Петербурга ищет исполнителя для создания липового сада рядом с Исаакиевским собором. Стоимость проекта составит 27,5 млн рублей, что в четыре раза меньше изначально запланированной суммы. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Петербурга. Заявки на участие в тендере принимаются до 22 мая. Победителя определят на основе оценки квалификации участников. Будут учитываться такие факторы, как финансовые ресурсы, опыт работы, связанный с проектом, деловая репутация и другие параметры. Контракт с выбранным исполнителем может быть расторгнут в одностороннем порядке.

В документации к тендеру указано, что на Синем мосту, на парковке возле Мариинского дворца, планируется обустройство шести садов. Для них закупят 104 мелколистные липы, 48 туй различной формы и 565 кустарников. Также в стоимость контракта включены расходы на приобретение рассады цветов — лаванды и розы. Подрядчик будет обязан осуществлять уход за садом. Если растения погибнут в течение года, исполнитель должен будет заменить их. Гарантийный период на замену цветочной рассады в случае гибели составляет пять месяцев с момента заключения контракта.

Ранее мы сообщили о том, что кампус СПбГУ не нашёл подрядчика.

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга