В правительстве Петербурга рассказали, как в городе будут добиваться "Чистого неба"

Пока власти действуют уговорами, не все готовы переносить воздушные кабели под землю. Узнали, какие варианты есть, чтобы решить проблему.

Piter.TV выяснил, как в Петербурге продвигается реализация проекта "Чистое небо", который призван по возможности освободить город от воздушных кабелей. Желание жителей и властей видеть Северную столицу красивой сталкивается с существующими законами и позицией операторов связи. Прошлым летом правительство попыталось решить вопрос правовым путем, но получило претензию от Федеральной антимонопольной службы. Piter.TV узнал в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина, как тогда будут решать вопрос.

Проблема "Чистого неба" вновь всплыла, когда вице-губернатор рассуждал о "запретительной практике". В посте в "ВКонтакте" речь шла о предложении депутата Александра Кущака запретить устанавливать оборудование для сотой связи и Интернета (вышки), однако Казарин в качестве примера привел законопроект с кабелями и отметил, что "запрещать все оптом" — не лучший вариант. После этого мы решили углубиться в вопрос поподробнее.

Напомним, сейчас принуждать операторов связи убирать воздушные кабели правительство города не имеет права. Небо "очищают" на добровольной основе. Из-за этого проект осуществляется не так быстро, как хотелось бы. С начала разговоров об этом в 2012 году по факту удалось разобраться только с Невским проспектом. В планах — на Большом проспекте П.С. и "Почтовом квартале".

Чтобы перейти от уговоров к требованиям власти разработали законопроект, который запретил бы использовать фасады и кровли зданий при размещении новых воздушных кабелей связи для пересечения улиц, площадей, набережных, парков, акваторий водных объектов в исторической части города. Речь идет о тех случаях, когда возможно использовать подземную инфраструктуру. Проект не понравился Ассоциации телекоммуникационных операторов, и ее представители написали коллективное письмо губернатору. Они посчитали, что требования поставят операторов связи в неравное положение с крупными компаниями. На письмо быстро отреагировали в УФАС и предостерегли властей от принятия закона.

Причем все операторы связи признают, что воздушные кабели действительно портят внешний вид Северной столицы. Однако, провайдеры считают, что их вынуждают перейти на единую телекоммуникационную канализационную инфраструктуру, 96% которой в Петербурге принадлежит компании "Ростелеком". пресс-служба вице-губернатора Станислава Казарина.

В пресс-службе считают, что на конкуренцию проект никак не влиял, так как "Ростелеком" на собственные средства строит специальную подземную канализацию и линии связи в них по заявкам других участников или указанным ими адресам. После канал связи переходит в собственность оператора. Компаниям требуется лишь оплатить аренду инфраструктуры в телекоммуникационной канализации по публичным тарифам.

Бросать инициативу не собираются. Чтобы все-таки решить вопрос, власти Петербурга планируют обсуждать его на федеральном уровне с поправками в федеральное законодательство.

Мы совместно с законодателями ищем пути решения проблемы на федеральном уровне. Санкт-Петербург не единственный город в России, кто хочет очистить улицы от "визуального шума" кабелей и проводов. Кроме того, размещение коммуникаций под землей более надежно и позволяет значительно увеличить срок их службы. пресс-служба вице-губернатора Станислава Казарина.

Отмечается, что кабели под землей не оборвет ветер, упавшее дерево или хулиганы. Поэтому это только сократит издержки компаний.

Еще один вариант решения проблемы — строительство телекоммуникационной канализации за счет бюджета города и создание условий по переносу существующих кабелей связи в неё. Этот вариант хоть и не предпочтительный, но он все же существует.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Рената Литвинова, Piter.TV