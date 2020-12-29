Ученые назвали продукты, помогающие избавиться от жира на животе

Продукты, которые содержат растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе. Об этом сообщило издание Express.
Ученые из Америки рассказали, что растворимые пищевые волокна могут растворяться при смешивании с водой и образовывать гелеобразное вещество. Таким образом снижается абсорбция жира, он не переваривается и не всасывается.
Растворимая клетчатка замедляет усвоение организмом углеводов, то есть сахар в крови стабилизируется. При употреблении дополнительных 10 граммов растворимой клетчатки в день за пять лет на3,7% уменьшается количество жира на животе.
Клетчатка содержится в яблоках, зеленом горошке, фасоли, рисовых отрубях, цитрусовых, ячмене и клубнике.
Ранее ученые назвали самый быстрый способ убрать жир на животе.
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