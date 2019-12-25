Ученые назвали самый быстрый способ убрать жир на животе

Висцеральный жир находится в брюшной полости и обволакивает внутренние органы, за счет этого растет живот.

По мнению ученых, самым быстрым способом уменьшить висцеральный жир на животе является сокращение углеводов – в первую очередь, за счет продуктов, содержащих сахар. Об этом сообщило издание Express.

Висцеральный жир находится в брюшной полости и обволакивает внутренние органы, за счет этого растет живот. Его развитие увеличивает риск метаболических нарушений, способствует развитию диабета

Ученые заявили, что быстрее всего избавиться от такого жира можно благодаря контролю над потреблением сахара и углеводов. Такой метод похудения гораздо эффективнее, чем диеты с низким содержанием жиров. Поэтому тем, кто хочет избавиться от висцерального жира, нужно отказаться от сахара, конфет, белого хлеба и так далее.

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