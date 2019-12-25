Гастроэнтеролог посоветовал россиянам есть больше жиров в холодное время года

Врач посоветовал для укрепления иммунитета употреблять свиной, говяжий, свиной и даже медвежий или бобровый жир.

Восприятие жиров в качестве абсолютного зла, которое только вредит организму, ошибочно. В холодное время года и во время эпидемий ОРВИ имеет смысл потреблять больше жиров животного происхождения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач посоветовал для укрепления иммунитета употреблять свиной, говяжий, свиной и даже медвежий или бобровый жир.

Какой найдете, тот и употребляйте. Никита Харлов, врач-терапевт и гастроэнтеролог

При этом терапевт признал, что не все жиры одинаково полезны для организма.

На первом месте по безопасности – животные жиры. Их можно употреблять в пищу и готовить на них. На втором месте – омега-3 жиры, который есть в рыбьем жире и масле печени трески. Для еды эти жиры безопасны, но готовить на них нельзя, так как они быстро окисляются. На третьем месте – растительные жиры (оливковое и подсолнечное масло). К этим жирам организм приспособлен гораздо хуже, чем к животным жирам. И четвертое – трансжиры, которые являются "абсолютным злом" для нашего организма.

Но даже при употреблении полезных жиров нужно знать меру.

Если вы будете заливаться жиром, то вы сделаете себе больше вреда, чем добра. Официальная позиция ВОЗ говорит, что нельзя по калорийности делать больше 20% своего рациона из жирной пищи. Никита Харлов, врач-терапевт и гастроэнтеролог

Ранее врачи предупредили, что нерегулярное питание повышает риск заражения коронавирусом.

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