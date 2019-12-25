Врачи предупредили, что нерегулярное питание повышает риск заражения коронавирусом

Также из-за неправильного питания снижается иммунитет.

Нерегулярное и несбалансированное питание, а также злоупотребление нездоровой пищей лишают человека витаминов, минералов, незаменимых аминокислот. Все это в итоге плохо отражается на иммунитете человека. Об этом РИА Новости рассказали врачи.

Как рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, для поддержания иммунитета ежедневно нужны витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты). Витамины и минерали можно получить и в составе БАДов или лекарственных препаратов, а вот с получением белка и незаменимых аминокислот все сложнее.

В свою очередь врач терапевт Елена Тихомирова заявила, что из-за дефицита холестерина, который есть в ряде продуктов, человек может столкнуться с психическими проблемами.

Также оба врача сошлись во мнении, что несбалансированное и редкое питание повышает риск заразиться коронавирусом.

Ранее россиянам назвали оптимальное количество перекусов за день.

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