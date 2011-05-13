В Смольном выступили против продажи территории предприятия "Ручьи" для строительства жилья

За зоной хотят оставить промышленное назначение.

Участок, который выставлен на продажу на территории предприятия "Ручьи", относится к зоне промышленного назначения. При этом в релизе Российского аукционного дома было обозначено, что участок продается для строительства жилья. В комитете по промышленной политике решили прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее Piter.tv сообщил о том, что РАД проведет аукцион по продаже двух участков, объединенных в один лот. В сообщении говорилось о том, что на территории можно построить 400-500 тысяч кв. метров жилья. Кроме того, Piter.tv обнаружил госзакупку на строительство школы на территории предприятия рядом с ЖК "Цветной город".

В Комитете сообщили, что в 2015 году вносились изменения в Генплан, в ходе которого было разрешено построить развлекательный парк. Так как позже инвестор отказался от строительства, участок отнесли к зоне производственного назначения. Также город вкладывает средства в развитие дорог промышленной зоны "Ржевка".

В планах Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Комитета по градостроительству и архитектуре отсутствуют мероприятия по перепрофилированию данной территории. Она сохранит свое промышленное назначение. говорится в сообщении.

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Фото: сайт РАД