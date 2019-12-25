На территории предприятия "Ручьи" планируют построить школу на 825 учеников

Начальная цена контракта приближена к 2 млрд рублей. Учреждение откроет свои двери через 2 года.

ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявило тендер на создание проекта и строительство здания средней школы на 825 учеников в Красногвардейском районе. Учреждение на территории предприятия "Ручьи".на данный момент оценивают на 1,827 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, образовательное учреждение разместят вблизи ЖК "Цветной город". Оно будет занимать около 25 тыс. кв. м. В самом здании, помимо стандартных школьных классов, будут размещены кабинеты "продленки", спортзал с бассейном, несколько библиотек, медицинский блок и актовый зал.

Учреэжение откроет свои двери не позже 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в аукционе возможно будет до 1 августа.

Ранее мы сообщили о том, что проект детского музыкального театра "Карамболь" в Петербурге оценили в 63,5 млн рублей.

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