Территорию предприятия "Ручьи" выставили на аукцион за 4 млрд рублей

Участки готовы продать минимум за 3,95 млрд рублей.

На Ржевке в Красногвардейском районе продадут два участка для жилого строительства. Торги пройдут 8 августа на площадке Российского аукционного дома.

Площадь участков на территории предприятия "Ручьи" составляет 35,4 и 0,4 га. Они продаются единым лотом. Отмечается, что получен Градплан. Дома не должны быть выше 55 метров. По предварительным подсчетам на территории можно возвести около 400-500 тысяч кв. метров жилья.

Начальная цена лота составляет 3,95 млрд рублей.

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Фото: сайт РАД