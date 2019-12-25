Советская легенда с пробегом 75 км за 40 лет: уникальная "Волга" ГАЗ-24 продается в Польше за €22 000

Нынешний владелец автомобиля самостоятельно провел полный разбор, тщательную реставрацию каждой детали и последующую сборку.

В маленьком польском городке Бялослив, расположенном на севере Польши, выставлен на продажу необычный экземпляр, способный заинтересовать коллекционеров, поклонников советских автомобилей и ценителей раритетов. Речь идет о знаменитой "Волге" ГАЗ-24, некогда олицетворявшей престиж и надежность в Советском Союзе, а сегодня превратившейся в своеобразный мобильный музей на колесах. Подробности приводит 110km.ru.

Главной особенностью данного автомобиля становится не только его исторический статус, но и удивительно низкое состояние износа. Автомобиль, зарегистрированный в марте 1983 года, обладает феноменальным пробегом всего в 75 километров. Верно, именно столько — за четыре десятка лет. Обычно подобные показатели характерны для абсолютно новых автомобилей, а не для моделей, переживших половину века.

Нынешний владелец автомобиля самостоятельно провел полный разбор, тщательную реставрацию каждой детали и последующую сборку. Благодаря этому получилась не просто восстановленная машина, а совершенно готовый к эксплуатации экземпляр, не требующий никаких доработок. Все компоненты воссозданы с абсолютной точностью к оригинальной конструкции, что чрезвычайно важно для настоящих фанатов подлинности.

Автоматический окрас кузова выполнен в классическом черном цвете, внутреннее оформление салона выполнено красной тканью — комбинация, которую поклонники ГАЗ-24 традиционно ассоциируют с лучшими годами модели. Внутри установлен оригинальный бензодвигатель мощностью 102 л.с., демонстрирующий безупречную работоспособность после восстановления. Модель оснащается механической трансмиссией и задним приводом.

Еще одно преимущество — полная прозрачность юридической составляющей. Продавец уверяет, что все бумаги на машину в порядке, имеется действующая страховка ОСАГО и пройдена свежая диагностика технического состояния. Это значит, что новому покупателю не придется тратить время и нервы на регистрацию — он сможет сесть за руль и отправиться в путешествие по Европе, будь то тематический ретро-фестиваль или обычная поездка по красивым уголкам Польши.

Цена за уникальную "Волгу" установлена в размере 22 000 евро (около 2,13 млн рублей). Хотя для кого-то цифра может показаться завышенной, в мире ретроавтомобильного рынка это оправданная стоимость. Подобные образцы хорошего состояния в России нередко стоят от 2 до 3 млн рублей, а порой и дороже.

Интерес к ГАЗ-24 выходит далеко за пределы постсоветского пространства. В Центральной и Восточной Европе, а также в Западной Европе и Америке советские "Волги" признаны знаковыми моделями, пользующимися особым вниманием за уникальность дизайна, долговечность конструкций и вместительный салон.

Фото: Autoscout