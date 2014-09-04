Бюджетные иномарки на вторичке: какие подешевели, а какие подорожали

Стоимость пятилетних Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo изменилась разнонаправленно.

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает меняться, отражая ситуацию в экономике и автопроме. Особенно заметные колебания цен происходят в сегменте бюджетных иномарок, некогда занимавших первые места в продажах новых машин.

По данным анализа 110km.ru, за январь–сентябрь 2025 года стоимость пятилетних Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo изменилась разнонаправленно.

Hyundai Solaris

Седан, собиравшийся в Петербурге с 2011 года, после ухода бренда в 2022-м вернулся на конвейер весной 2024 года. Появление новых машин снизило интерес к подержанным. Средняя цена пятилетнего Solaris упала с 1,69 млн рублей в январе до 1,45 млн в сентябре — минус 14,2%. Дополнительное давление на рынок оказывают массовые продажи автомобилей из такси.

Kia Rio

Модель, долгое время бывшая лидером продаж, потеряла больше всего в цене. С января по сентябрь 2025 года средняя стоимость пятилетнего Rio снизилась с 1,72 до 1,25 млн рублей — падение на 27,3%. Как и Solaris, Rio активно использовался в такси, и сейчас многие такие машины поступают на вторичный рынок. За низкой ценой нередко скрывается серьёзный износ, но для покупателей, готовых вложиться в ремонт, это шанс сэкономить.

Volkswagen Polo

В отличие от корейских моделей, Polo подорожал. Производство в России прекратилось ещё в 2022 году, и новых машин на рынке нет. Дефицит подогрел интерес: за девять месяцев 2025 года средняя цена пятилетнего седана выросла с 1,47 до 1,66 млн рублей, то есть на 12,9%. Даже приток машин из таксопарков пока не снижает спрос.

Прогноз

Эксперты отмечают, что вторичный рынок вступает в фазу трансформации. С одной стороны, возвращение корейских брендов в сборку и новые правила для такси обесценивают часть автомобилей. С другой — дефицит моделей вроде Volkswagen Polo поддерживает рост цен.

Покупателям советуют быть особенно внимательными к истории машин. Дешёвое авто может обойтись дороже из-за ремонта, но при взвешенном подходе рынок открывает возможности приобрести машину ниже её реальной рыночной стоимости.

Фото: unsplash (Sahej Brar)