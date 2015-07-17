Пробки в 8 баллов сковали Петербург 30 мая

В Петербурге вечером 30 мая собрались пробки в 8 баллов. Дороги "побагровели" еще днем, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Заторы образовались на Выборгской стороне – на Лесном и Большом Сампсониевском проспектах. На Петроградской стороне стоят Большая Пушкарская улица, Большой проспект, Кронверкская набережная, улица Куйбышева и Петроградская набережная.
В центре "багровыми" стали улицы, которые примыкают к Литейному проспекту, сам Литейный проспект и площадь Восстания. На востоке Северной столицы собралась пробка на участках внутреннего и внешнего колец Кольцевой автодороги между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами.
На юге затор зафиксирован на Московском шоссе – от Шушар и до Курьерского проезда.
Ранее мы рассказывали о том, что Троицкий мост откроют для движения автомобилей 31 мая.
Фото: Piter.TV
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