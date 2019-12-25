Троицкий мост откроют для движения автомобилей 31 мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале 78 заявил о том, что Троицкий мост откроют 31 мая.
Хотел бы сказать спасибо строителям, которые ударным трудом за короткий срок сумели там провести соответствующие работы. У меня нет сомнений, что в субботу мы его откроем. Поэтому приглашаю всех на открытие.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Переправа заработает на четыре месяца раньше намеченного срока. Дорожники использовали передовые технологии и качественные отечественные материалы.
На мосту дорожное покрытие износилось, а деформационные швы не менялись с 2002 года. Движение по нему всегда было интенсивным, теперь путь будет безопаснее и комфортнее.
Напомним, закрыли переправу 1 апреля.
Ранее мы рассказывали о том, что капремонт моста через Липовскую протоку завершат до конца года.
Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович
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