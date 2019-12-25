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Троицкий мост откроют для движения автомобилей 31 мая
Сегодня, 8:23
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Троицкий мост откроют для движения автомобилей 31 мая

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Переправа заработает на четыре месяца раньше намеченного срока.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале 78 заявил о том, что Троицкий мост откроют 31 мая. 

Хотел бы сказать спасибо строителям, которые ударным трудом за короткий срок сумели там провести соответствующие работы. У меня нет сомнений, что в субботу мы его откроем. Поэтому приглашаю всех на открытие. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Переправа заработает на четыре месяца раньше намеченного срока. Дорожники использовали передовые технологии и качественные отечественные материалы. 

На мосту дорожное покрытие износилось, а деформационные швы не менялись с 2002 года. Движение по нему всегда было интенсивным, теперь путь будет безопаснее и комфортнее. 

Напомним, закрыли переправу 1 апреля. 

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт моста через Липовскую протоку завершат до конца года. 

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович 

Теги: дорожные работы, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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