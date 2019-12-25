Троицкий мост откроют для движения автомобилей 31 мая

Переправа заработает на четыре месяца раньше намеченного срока.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале 78 заявил о том, что Троицкий мост откроют 31 мая.

Хотел бы сказать спасибо строителям, которые ударным трудом за короткий срок сумели там провести соответствующие работы. У меня нет сомнений, что в субботу мы его откроем. Поэтому приглашаю всех на открытие. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Переправа заработает на четыре месяца раньше намеченного срока. Дорожники использовали передовые технологии и качественные отечественные материалы.

На мосту дорожное покрытие износилось, а деформационные швы не менялись с 2002 года. Движение по нему всегда было интенсивным, теперь путь будет безопаснее и комфортнее.

Напомним, закрыли переправу 1 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт моста через Липовскую протоку завершат до конца года.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович