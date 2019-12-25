Пробки в Петербурге: топ-10 проблемных локаций и стратегия комтранса

Piter.TV выявил самые загруженные дорожные локации города и расспросил комитет по транспорту, как с этим быть.

Дорожные пробки – неизбежная часть жизни любого крупного города, Петербург не исключение. Крупные многокилометровые заторы регулярно становятся поводом для новостей, причинами пробок чаще всего служат аварии и перекрытие дорог из-за различных ремонтов. Однако в городе есть множество мест, где пробки образуются и без отягчающих факторов. Piter.TV неделю наблюдал за картой Петербурга в час-пик и выявил 10 самых загруженных подобных локаций, а также узнал у комитета по транспорту, почему проблемные дороги не так легко избавить от заторов.

Мы открывали сервис Яндекс.Карты каждый день около 9.00, в утренний час-пик. В наш список проблемных локаций попадали участки дорог, не скованные пробками по причине дорожных работ или ДТП. Даже при пяти-шестибалльных пробках выявленные участки дорог окрашивались в красный или даже бордовый цвета, что в Яндекс.Картах означает серьезный затор.

Итак, за неделю наблюдений мы вычислили десятку локаций, которые практически каждый день окрашивались красным цветом. В центре города ими оказались:

– Садовая улица. Особенно проблемным стал участок улицы у пересечения с Невским проспектом.

– площадь Восстания и подъезды к ней – участки Невского, Старо-Невского и Лиговского проспектов, а также Гончарная улица. Зачастую проблемы возникали и на 1-2 Советских улицах, тоже близко расположенных к площади.

– Дворцовая набережная, набережная Кутузова и Воскресенская набережная – вся линия плавно перетекающих друг в друга набережных

На Петроградской стороне стабильно страдали заторами Каменноостровский проспект и часть Большого проспекта П.С.

В Выборгском районе оказались проблемными набережная Черной речки и подъезды к одноименной станции метро – части улиц Савушкина, Академика Крылова и Торжковской улицы.

В соседнем Калининском районе автомобили каждый день толпились на Светлановской площади и прилегающих к ней частям проспектов Испытателей и Энгельса, 2-го Муринского и Светлановского проспектов.

В Невском районе проблемные лавры забрала Народная улица с участком Дальневосточного проспекта, в Красногвардейском – Заневский проспект с перетекающими в него проспектом Косыгина и Малоохтинской набережной.

В Московском районе регулярные заторы наблюдались на Благодатной улице с прилегающим к ней участком Московского проспекта..

Немного реже в течение недели забивались пробками проспект Стачек, улицы Маршала Казакова и Маршала Жукова, Выборгская и Пироговская набережные, проспект Непокоренных и Гражданский проспект, дуэт Богатырского проспекта и Планерной улицы, набережная реки Фонтанки, Владимирский и Лиговский проспекты, площадь Мужества, Индустриальный проспект и улица Передовиков, Коломяжский и Большой Сампсониевский проспекты, Торфяная дорога, Якорная улица, дуэт Скобелевского проспекта и улицы Аккуратова.

Почему в Петербурге столько пробок?

Как объяснили Piter.TV в комитете по транспорту загруженность петербургских дорог объясняется несколькими факторами, не связанными с авариями и дорожными работами. Во-первых, автомобилизация города вышла на высокий уровень, в то время как улично-дорожная сеть попросту не поспевает за ней (системы скоростных дорог и магистрали непрерывного и регулируемого движения отстают по темпу развития). Во-вторых, в Петербурге наблюдается дисбаланс между "размещением объектов притяжения и возможностями дорог по пропуску транспорта к ним и организации парковки". Особенно этим страдает центр города с показателями 10% территории на 50% мест притяжения, из-за чего дороги регулярно переполняются транспортом в утренние и вечерние пиковые часы, а пропускная способность проспектов и улиц существенно снижается.

В-третьих, значительные затруднения автомобилистам обеспечивают неправильно припаркованные автомобили. В-четвертых, сложностей организации транспортной сети города добавляют искусственные и естественные препятствия.

Река Нева, во многом определившая начертание улично-дорожной сети Санкт-Петербурга на начальном этапе его развития, в то же время является серьёзной помехой для обеспечения удобных транспортных связей между отдаленными районами города. Таким же серьёзным препятствием для развития УДС являются глубоко входящие в тело города железнодорожные линии. Пересечение автомагистралями естественных и искусственных преград связано с необходимостью строительства инженерно-транспортных сооружений – мостов, путепроводов. пресс-служба комитета по транспорту

Сейчас в Петербурге и пригородах насчитывается 403 моста, среднее расстояние между переправами колеблется от 6,4 километров (как на Неве) до 300 метров (как на канале Грибоедова). Дефицит мостовых переходов ощущается на Большой и Малой Неве и Большой Невке, где расстояние между, например, Литейным и Большеохтинским мостами составляет 4,6 километров, а между мостом Александра Невского и Володарским – 6,4 километров. Этот дефицит приводит к "неравномерному распределению интенсивности движения на подходах к мостам и съездах с них".

Виноваты ли светофоры?

Порой автомобилистам, застрявшим в пробках, кажется, что светофоры на том или ином перекрестке неграмотно настроены, предоставляют слишком мало времени на проезд на зеленый свет или слишком длительные ожидания на красном сигнале. Однако светофорное регулирование бессильно перед серьезными проблемами с заторами. Как рассказали в комитете, светофоры не могут полностью исключить образование пробок, но позволяют распределить задержки на проезд по регулируемым направлениям. За пропускной способностью тех или иных направлений, а также за интенсивностью движения транспорта следят в Дирекции по организации дорожного движения. Регулярный мониторинг позволяет ДОДД выявить отклонения в потере времени на конфликтных направлениях и оптимизировать работу светофоров.

Кстати, любой петербуржец может обратиться в Дирекцию с жалобой на работу светофорных объектов и дорожную ситуацию в определенной локации.

Дирекция принимает обращения граждан различными способами: официальным запросом по 59-ФЗ, через портал Наш Санкт-Петербург, "ПОС Госуслуги". Кроме того, для оперативного реагирования на неисправности технических средств организации дорожного движения (включая выход из строя светофорного объекта) организована круглосуточная диспетчерская служба, тел.: 576-01-91. пресс-служба комитета по транспорту

Как решить проблему с заторами?

Наш топ-10 проблемных локаций, подчеркнули в комитете, считаются транзитными, задействованными в ежедневных массовых переправках транспорта с окраин в центр города. Кроме того, Народная улица и Заневский проспект еще и обеспечивают приток транспорта из Ленобласти. Решить проблемы на некоторых из участков, говорят в комитете, можно. Например, на Светлановской площади "предусмотрено строительство транспортного тоннеля", а Заневский проспект и Народную улицу однажды поможет разгрузить строительство Широтной магистрали скоростного движения.

Таким образом, решение проблемы возникновения заторов требует проведения комплекса мероприятий, снижающих несоответствие пропускной способности улично-дорожной сети фактической интенсивности транспортного потока за счёт строительства и реконструкции дорог, с учётом необходимости развития общественного транспорта, нормирования транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть при освоении новых территорий. пресс-служба комитета по транспорту

Еще одним путем решения проблемы в комитете считают развитие единого парковочного пространства: создание зоны платной парковки власти именуют "одним из главных шагов на пути снижения трафика в центре города". Уже сейчас в Петербурге работает зона платной парковки в границах Невского и Лиговского проспектов, Кирочной улицы и улицы Рубинштейна, набережной Фонтанки. Зона вмещает 2903 автомобиля на 28 улицах. До конца года комитет намерен расширить зону платной парковки в границах Невского проспекта, набережной Фонтанки, Воскресенской и Синопской набережных. В зону войдет 71 улица.

С упомянутыми автонарушителями, паркующимися в зоне запрещающих стоянку и остановку знаков, власти борются с помощью автоматической фотофиксации и пеших инспекторов. Блюстители порядка курсируют по заранее утвержденным комитетом маршрутам. Недобросовестных водителей привлекают к административной ответственности.

Фото: скриншоты Яндекс.Карты; pexels