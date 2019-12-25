Главгосэкспертиза одобрила второй этап строительства Широтной магистрали

Шестиполосная трасса протяженностью 27,4 км строится на территории Петербурга и Ленобласти.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство второго этапа Широтной магистрали в Петербурге, а точнее – участка трассы от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до автодороги А-118. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) – это шестиполосная трасса протяженностью 27,4 км, строящаяся на территории Петербурга и Ленобласти. Автодорога стартует от ЗСД, проходит вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД в районе Кудрово и, наконец, пересекает Мурманское шоссе на федеральной трассе "Кола". Планируемый участок составит почти 2 километра, он берет начало у подключения ЗСД к ШМСД, проходит по Московскому и Фрунзенскому районам, пересекает ж/д пути у станции "Воздухоплавательный парк", пересекает реку Волковку, Бухарестскую улицу и ж/д станции "Волковская".

Отмечается, что для обустройства транспортной развязки с Витебским проспектом специалисты построят также развязку на пересечении с Софийской улицей и различные технологические проезды и строения. На протяжении дороги установят три пункта взимания платы. Застройщиком выступило АО "Западный скоростной диаметр".

Фото: rosavtodor.gov.ru