Пробки в Петербурге в пятницу достигли 9 баллов

Пробка традиционно образовалась и на платном ЗСД.

Петербург погрузился в пробки вечером 3-го сентября. Дорожная ситуация, по данным сервиса "Яндекс.Карты", оценивается на 9 баллов.

Самые серьезные заторы образовались на КАД в обе стороны между развязками с Витебским проспектом и Октябрьской набережной, а также на ЗСД в от Васильевского острова до улицы Оптиков. Центр города окрасился в красный, а также традиционно автомобилисты застряли на подъездах к Володарскому мосту.

Напомним, что на юге КАД ведутся дорожные работы. В связи с сильной загрузкой трассы на федеральном уровне обсуждается строительство КАД-2.

Фото: Яндекс.Карты