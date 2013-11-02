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Дорожную ситуацию вечером в четверг оценили в 9 баллов

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Московское шоссе разгружено, однако много пробок в центре.

Петербуржцы продолжают справляться с последствиями снегопада, из-за которого два дня были большие пробки, отменяли рейсы самолетов и задерживались пригородные поезда. Вечером в четверг, 2 декабря, дорожную ситуацию сервис "Яндекс. Карты" оценил на 8 баллов.

Наконец-то разгружено Московское шоссе, также почти не стоит Софийская улица, а вот Петрозаводское шоссе и Советский проспект окрашены "красным" и "бордовым", как обычно. 

Семи часам вечера дороги освободятся до 7 баллов, а к 9 часам вечера – уже до 4. 

В пробках стоят горожане в районе станций метро "Ломоносовская", "Площадь Александра Невского", "Маяковская", "Гостиный двор", "Горьковская", "Петроградская", "Черная речка", "Удельная". 

В районе Мурманского шоссе "стоит" КАД. Также не повезло горожанам, которые едут через Невский проспект, набережную Обводного канала, Малоохтинский проспект и другие центральные магистрали.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Видео: Piter.tv

Теги: петербург, пробка, час-пик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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