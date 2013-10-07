В комблаге сообщили, что затор на Московском шоссе устранили

Комблаг направил в ГАТИ обращение для принятия мер административного воздействия к лицам, обязанным содержать территорию, прилегающую к Московскому шоссе, в надлежащем состоянии.

Днем в четверг, 2 декабря, в комитете по благоустройству сообщили Piter.tv, что сотрудники ведомства помогли восстановить движение на Московском шоссе.

Спецтехника АО "Автодор" вызволила застрявшие грузовики, которые создали многокилометровую пробку. Отмечается, что накануне через Национальную ассоциацию грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" и СМИ обратились к перевозчикам и логистам с просьбой пересмотреть маршруты, чтобы на некоторое время разгрузить Московское шоссе. Благодаря этому, по некоторым данным, грузовой поток сократился на 80%, что позволило восстановить движение и расчистить трассу от снега.

Непростая обстановка возникла из-за нескольких фур, застрявших на боковых проездах, ведущих от логистических центров к Московскому шоссе: грузовые терминалы не смогли обслужить транспорт, а фуры продолжали подъезжать, заполняя шоссе. Отмечается, что территория, где застряли грузовые автомобили, принадлежит частной компании и не входит в зону ответственности комитета по благоустройству и его дорожных предприятий.

Утром петербуржцы назвали враньем заявление властей о пробках на Московском шоссе.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте