Ученые научились измерять давление с 95% точностью при помощи селфи

Приложение работает с помощью трансдермальной оптической визуализации.

Исследователи из Университета Торонто и больницы педуниверситета в Ханчжоу разработали мобильное приложение, которое может измерить артериальное давление по селфи-видео. Об этом сообщило издание Quarz.

Приложение работает с помощью трансдермальной оптической визуализации. То есть свет камеры с разной скоростью отражается от белков на коже. Одним из белков является гемоглобин. При его измерении незначительных изменений можно определить артериальное давление. За 30 секунд камера успевает сделать до 900 снимков. При этом, результаты получаются точными в 95% случаев.

Сейчас приложение недоступно широкой аудитории. В магазинах есть бесплатная версия Anura, но она только измеряет только частоту сердечных сокращений и уровень стресса. Для того, чтобы туда можно было включить измерение давления, понадобится не один год дополнительных исследований.

Ранее власти Люксембурга заявили, что планируют легализовать марихуану.