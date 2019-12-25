Суд вынес приговор петербурженке за стрельбу из игрушечного пистолета по эвакуатору в Металлострое

Инцидент произошел 6 февраля на Усть-Ижорском шоссе.

Жительница Петербурга получила год тюремного срока за стрельбу из игрушечного пистолета. Инцидент произошел 6 февраля на Усть-Ижорском шоссе.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина находилась на пассажирском сидении автомобиля BMW, когда водитель эвакуатора Mercedes-Benz начал выталкивать их машину с дороги. После того, как водитель эвакуатора позволил BMW перестроиться, женщина решила наказать его. Она достала из сумки страйкбольный пистолет, который приобрела годом ранее из-за увлечения страйкболом, и сделала несколько выстрелов в сторону эвакуатора.

Женщина утверждает, что не целилась специально в автомобиль, а лишь хотела напугать водителя за его действия, которые могли привести к аварии.

Ранее мы сообщили о том, что суд взыскал с работника петербургского магазина 5,6 млн за пожар на перекуре.

Фото: Piter.TV