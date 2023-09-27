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Суд взыскал с работника петербургского магазина 5,6 млн за пожар на перекуре
Сегодня, 15:57
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Суд взыскал с работника петербургского магазина 5,6 млн за пожар на перекуре

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Установлено, что 18 января мужчина, находясь на складе магазина в Понтонном, принимал товар с сигаретой во рту.

Суд в Петербурге обязал местного жителя Николая Сафонова возместить магазину "Светофор" ущерб в размере 5,6 миллионов рублей, возникший в результате пожара.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что 4 октября было рассмотрено дело по иску ООО "Торгсервис78" к Сафонову. Основанием для решения суда послужил вердикт мирового судьи по уголовному делу, который признал Сафонова виновным в умышленном уничтожении чужого имущества вследствие неосторожного обращения с огнем.

Установлено, что 18 января Сафонов, находясь на складе магазина в Понтонном, принимал товар с сигаретой во рту. В процессе работы он не заметил, как от него загорелся картон, что привело к масштабному пожару. В результате магазину был причинен ущерб на сумму 5,6 миллионов рублей.

Суд посчитал требование о компенсации справедливым и обязал Сафонова выплатить полную сумму ущерба.

 Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга взыскал 2,7 млрд рублей за срыв реставрации детского медцентра в Москве.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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