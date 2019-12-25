Суд Петербурга взыскал 2,7 млрд рублей за срыв реставрации детского медцентра в Москве

Было возбуждено уголовное дело, поскольку ответчики незаконно использовали средства федерального бюджета.

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску управления делами президента России к Бондарю Игорю, Подстрешному Сергею, Мартынову Дмитрию, Кузнецову Сергею, Лещевской Лидии, Дятловой Олесе и Лещевскому Владиславу о возмещении ущерба.

Суд привлек в качестве надлежащих ответчиков наследников Лещевского. В 2009 году был заключен государственный контракт на реконструкцию здания ФГУ "ПКД" в Москве. Работы не были выполнены в установленный срок, и объект остался незавершенным по состоянию на 2014 год. Было возбуждено уголовное дело, поскольку ответчики незаконно использовали средства федерального бюджета.

Ответчики отказались доказывать свою невиновность. В 2017 году пришлось заключить новый контракт из-за увеличения цен на строительные материалы, что увеличило стоимость объекта и потребовало выделения дополнительных средств из резервного фонда правительства.

Истец потребовал взыскать причиненный ущерб. Уголовное преследование в отношении Лещевского было прекращено в связи с его смертью, а в отношении Бондаря, Мартынова, Кузнецова и Подстрешного - по истечении срока давности.

Суд принял решение взыскать с Бондаря, Мартынова, Кузнецова, Подстрешного, Лещевской, Дятловой и Лещевского 2 750 760 756 рублей 4 копейки, ограничивая пределы суммы взыскания с Лещевской, Дятловой и Лещевского до 6 900 157 рублей 69 копеек.

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