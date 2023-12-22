В Петербурге задержали женщину, стрелявшую по эвакуатору в Металлострое

Изъят страйкбольный пистолет.

Полицией задержан участник дорожного конфликта со стрельбой в поселке Металлострой. Из BMW в сторону эвакуатора стреляла женщина, сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, в полицию 6 февраля поступило сообщение о том, что у дома 1 корпус 1 по Усть-Ижорскому шоссе неизвестный, двигаясь на автомобиле BMW, через открытое окно несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону грузового эвакуатора, повредив в машине лобовое стекло. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

У дома 21 по Первой улице поселка Петро-Славянка 7 февраля по подозрению в совершении данного преступления задержана 32-летняя женщина, работающая комплектовщиком на производстве продуктов питания. Изъят страйкбольный пистолет.

Фото: Piter.tv