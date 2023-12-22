В Металлострое водитель BMW расстрелял лобовое стекло эвакуатора

Автомобилиста разыскивает полиция.

В поселке Металлострой водитель BMW выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону грузового эвакуатора и скрылся с места происшествия. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, вечером 6 февраля, у дома 1 корпус 1 по Усть-Ижорскому шоссе неизвестный на автомобиле BMW через открытое окно не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сторону кабины грузового эвакуатора. У ТС повреждено лобовое стекло. После этого иномарка развернулась и уехала в сторону Софийской улицы.

Установлено, что BMW принадлежит 35-летнему Б. За 2024 год он уже 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее был задержан ещё один подозреваемый в стрельбе в Колпино.

Фото: Piter.tv