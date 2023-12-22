Задержан подозреваемый в стрельбе в Колпино

Подозреваемый помещён в ИВС.

В Колпино задержали подозреваемого, который стрелял в прохожего, а затем скрылся на автомобиле Лада. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, в экстренные службы 16 января около 11:50 обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что в Колпино у дома 30 по проспекту Ленина в него кто-то стрелял из автомобиля Лада. Было возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (Хулиганство). Пострадавший получил ранение из травматического оружия, ушиб, гематому грудной клетки.

По подозрению в совершении данного днём 17 января у дома 5 по улице Красных Партизан был задержан 26-летний мужчина. У него изъяли сигнальный пистолет и патроны к нему. Подозреваемый помещён в ИВС.

Видео: Piter.tv