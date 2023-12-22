Появилось видео дорожного конфликта со стрельбой в Колпино

Составлена ориентировка, неизвестный разыскивается.

В Колпино пассажир "Лады" выстрелил в прохожего и скрылся с места происшествия. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

В экстренные службы 16 января около 11:50 обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что в Колпино у дома 30 по проспекту Ленина в него кто-то стрелял из автомобиля Лада. В 11:57 был введен в действие план "Перехват".

Установлено, что во время дорожного конфликта неизвестный, находящийся на переднем пассажирском сидении в отечественном автомобиле, из неустановленного предмета, похожего на пистолет, выстрелил в прохожего и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (Хулиганство). Составлена ориентировка, неизвестный разыскивается.

Пострадавший получил ранение из травматического оружия, ушиб, гематому грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Видео: Piter.tv