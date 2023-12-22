В Колпино пассажир Lada выстрелил в оппонента во время дорожного конфликта

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 16 января, в экстренные службы поступило сообщение от мужчины 1980 года рождения о том, что у дома №30 по проспекту Ленина в Колпино в него стреляли из автомобиля Lada. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что на проезжей части у дома №25 по проспекту Ленина во время дорожного конфликта неизвестный, находящийся на переднем пассажирском сидении в Lada, из неустановленного предмета, похожего на пистолет, произвёл выстрел в заявителя, после чего машина скрылась.

Возбуждено уголовное дело. Пострадавший самостоятельно обратился к медикам с ушибом, гематомой грудной клетки, ранением из травматического оружия: он был отпущен после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что пешеход выстрелил водителю в глаз из газового пистолета в Приморском районе.

Фото: Piter.TV