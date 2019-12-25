Turkish Airlines обозначила причины задержки багажа в Пулково

Авиакомпания также предоставила рекомендации пассажирам, чьи вещи были потеряны или задержаны.

Turkish Airlines прокомментировала ситуацию с задержкой багажа, затронувшую свыше тысячи российских пассажиров. Поскольку возникла необходимость принять дополнительные меры безопасности и провести дополнительную дозаправку самолетов, некоторая часть багажа не попала на рейс.

Авиакомпания также предоставила рекомендации пассажирам, чьи вещи были потеряны или задержаны:

— Немедленно сообщите в отдел Lost & Found ("Розыск багажа").

— Оформите официальное обращение с просьбой начать поиски.

— Сохраняйте всю документацию (посадочные талоны и чеки на зарегистрированный багаж).

Для компенсации расходов авиакомпания рекомендует направить запрос на сайте Turkish Airlines в соответствующем разделе "Задержка багажа":

В авиакомпании добавили, что сотрудники прилагают все усилия для скорейшей доставки вашего багажа.

Ранее мы сообщили о том, что с начала августа появятся новые рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик.

Фото: Piter.TV