Рейсы из Антальи прибыли в «Пулково» без нескольких сотен чемоданов

Аэропорт Санкт-Петербурга сообщает о 350 заявлениях на розыск багажа и разъясняет процедуру его возврата, отмечая ежедневное поступление недостающих вещей из Турции.

В аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга сложилась непростая ситуация с багажом пассажиров, прибывающих рейсами из турецкой Антальи. Как сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани, с 20 июля 2025 года было зарегистрировано около 350 заявлений от пассажиров на розыск более 500 единиц багажа, который не прибыл вместе с ними.

Для помощи пассажирам аэропорт в ускоренном режиме принимает и обрабатывает заявки по его розыску. Багаж из Антальи поступает в "Пулково" ежедневно. После прохождения необходимых процедур он направляется на доставку, - пояснили представители аэропорта

Они подчеркнули, что все поступающие рейсы из Турции проверяются на наличие недостающего багажа, а его поиск и доставка владельцам осуществляется в приоритетном порядке.

В пресс-службе "Пулково" дали подробные рекомендации пассажирам, столкнувшимся с проблемой недополучения багажа. В случае, если багаж не прибыл в Санкт-Петербург, необходимо обратиться в отдел розыска, заполнить заявление и пассажирскую таможенную декларацию, а также следовать инструкциям работников аэропорта. Специалисты отмечают, что четкое соблюдение этой процедуры значительно ускоряет процесс возврата потерянного багажа.

Ранее сообщалось, что с начала августа появятся новые рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик.

Фото: Piter.TV