Стало известно, почему в Петербурге в пятницу пахло гарью

В комитете по природопользованию Петербурга объяснили, почему в Северной столице пахло гарью во время тумана. Неприятный запах мог появиться из-за рассеивания загрязняющих вещеcтв, зависящих от температурных инверсий.
В мобильную экологическую службу горожане звонили активно 3 февраля вечером, когда Петербург окутал туман. Больше всего жалоб было Невском, Красносельском, Московском, Красногвардейском, Кировском, Выборгском и Приморском районах.
Датчики независимого гражданского мониторинга воздуха, расположенные в разных районах Петербурга, зафиксировали 4 февраля значительное превышение концентрации мелкодисперных частиц (PM) в воздухе в воздухе. Об этом сообщили специалисты экологического объединения "Беллона".
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Елена Гринько)
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