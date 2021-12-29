Газовые плиты опаснее для климата, чем автомобили с ДВС

Каждый год газовые плиты выбрасывают в воздух до 2,6 млн тонн метана.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что газовые кухонные плиты могут быть опаснее для климата, чем автомобили с ДВС. Статья была опубликована в журнале Environmental Science & Technology.

В статье отмечается, что каждый год газовые питы в воздух выбрасываю до 2,6 млн тонн метала. Это сравнимо с парниковым эффектом, который производят около полумиллиона автомобилей.

По словам ученых, даже в выключенном состояние газовые плиты выбрасывают метан в воздух. В ходе работы специалисты исследовали 54 кухни в отелях. Комнату запечатали при помощи полиэтилена. Только после этого измерялась концентрация метана при работающей плите, а аткже в выключенном состоянии. Три четверти от общего объёма газа плиты выдавали, когда не работали: это объясняется тем, что, когда горит огонь, метан попросту сгорает.

Однако переход на электрические бытовые плиты, что кажется решением проблемы, тоже не выход, считают ученые. Дело в том, что углеродный след в результате добычи энергии в этом случае будет выше, чем при использовании газовых плит.

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