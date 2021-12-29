Экологи зафиксировали загрязнение воздуха в Петербурге. Горожане ранее жаловались на запах гари

Датчики независимого гражданского мониторинга воздуха, расположенные в разных районах Петербурга, зафиксировали 4 февраля значительное превышение концентрации мелкодисперных частиц (PM) в воздухе в воздухе. Об этом сообщили специалисты экологического объединения "Беллона".
В связи с этим петербуржцам посоветовали не открывать окна, не заниматься спортом на улице, в том числе не кататься не велосипеде. Стоит дождаться вечернего бриза или сильного ветра, который смог бы рассеять вредные вещества в атмосфере.
За загрязнением воздуха можно наблюдать в прямом эфире. Кроме того, можно установить у себя датчик, которые будет передавать данные в систему.
Отметим, что сегодня утром петербуржцы жаловались в соцсетях на неприятный запах. Некоторые отметили, что он похож на гарь. Запах услышали с наступлением тумана.
Ночью заметил! Небо ясное, то есть не могли создаться условия типа "лондонского тумана", когда смог не рассеивается, а сгущается у земли. А вот запах газовый какой-то, живу между Озерками и Просвещения.
написал Иван.
Да, было такое. Гарь была ночью в Купчино и на Средней Рогатке.
поделился Анатолий.
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