Экологи зафиксировали загрязнение воздуха в Петербурге. Горожане ранее жаловались на запах гари

В городе превышена концентрация мелкодисперных частиц.

Датчики независимого гражданского мониторинга воздуха, расположенные в разных районах Петербурга, зафиксировали 4 февраля значительное превышение концентрации мелкодисперных частиц (PM) в воздухе в воздухе. Об этом сообщили специалисты экологического объединения "Беллона".

В связи с этим петербуржцам посоветовали не открывать окна, не заниматься спортом на улице, в том числе не кататься не велосипеде. Стоит дождаться вечернего бриза или сильного ветра, который смог бы рассеять вредные вещества в атмосфере.

За загрязнением воздуха можно наблюдать в прямом эфире. Кроме того, можно установить у себя датчик, которые будет передавать данные в систему.

Отметим, что сегодня утром петербуржцы жаловались в соцсетях на неприятный запах. Некоторые отметили, что он похож на гарь. Запах услышали с наступлением тумана.

Ночью заметил! Небо ясное, то есть не могли создаться условия типа "лондонского тумана", когда смог не рассеивается, а сгущается у земли. А вот запах газовый какой-то, живу между Озерками и Просвещения. написал Иван.

Да, было такое. Гарь была ночью в Купчино и на Средней Рогатке. поделился Анатолий.

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