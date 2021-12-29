Утром на Петербург опустился туман с видимостью 500 метров

Отмечается, что туман в некоторых районах города местные жители заметили еще глубокой ночью.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" утром 4 февраля местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Отмечается, что туман в некоторых районах города местные жители заметили еще глубокой ночью.

Специалисты МЧС советуют во время таких погодных условий по возможности отложить поездку. Или же во время движения сохранять безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч. По "золотому" неписаному правилу установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Также обязательным считается требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар. Включать дальний свет фар категорически запрещается.

Также минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с 12 января.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Гринько)