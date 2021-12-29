Минимальная температура воздуха пустилась до -19,2 градусов

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с 12 января, минимальная температура воздуха пустилась до -19,2 градусов. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днем синоптическую ситуацию в городе продолжит формировать гребень антициклона. Так как облаков станет значительно меньше, осадков не будет. Однако среднесуточная температура будет на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

Днем в Петербурге ожидается -9..-7 градусов, в Ленобласти -10..-5 градусов, местами до -15. Ветер южный 3-8 м/с.

Уже 5 февраля вернутся снегопады и потеплеет.

Фото: Piter.tv