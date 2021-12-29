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В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев
Сегодня, 9:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев

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Решается вопрос об организации дошкольного  и школьного образования для прибывающих.

Прибытие первой группы беженцев ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Об этом сообщила администрация 47 региона.

В регион прибудут 400 человек. Их разместят в оздоровительном лагере "Россонь" в Кингисеппском районе и оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе.

Решается вопрос об организации дошкольного  и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.

В Волгоградскую область уже прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса.

Фото: ВКонтакте / Филиал ГБУ ДО ДООЦ "Маяк" ДООЛ "Маяк"

Теги: беженцы, донбасс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости Ленинградской области,

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