В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев

Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих.

Прибытие первой группы беженцев ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Об этом сообщила администрация 47 региона.

В регион прибудут 400 человек. Их разместят в оздоровительном лагере "Россонь" в Кингисеппском районе и оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе.

Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.

В Волгоградскую область уже прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса.

Фото: ВКонтакте / Филиал ГБУ ДО ДООЦ "Маяк" ДООЛ "Маяк"