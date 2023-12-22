В Петербурге подвели итоги работы строительной отрасли в 2023 году

Также стало известно о планах на 2024 год.

Руководители строительной отрасли Петербурга подвели итоги работы в 2023 году и рассказали о планах на 2024 год. Подробности сообщил портал "Строительный Петербург".

Председатель Комитета по строительству рассказал, что за 2023 год в Северной столице было введено 3 млн 482 тысячи 663 квадратных метра жилья. Это 382 многоквартирных дома на 78 139 квартир и 999 индивидуальных домов на 219 тысяч квадратных метров.

Введен 81 социальный объект, 31 объект в рамках адресной инвестиционной программы, 50 объектов финансировано за счет внебюджетных средств. Это абсолютный рекорд у нас, дальше будет еще больше. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Игорь Креславский отметил, что в 2023 году Комитет исполнил бюджет на 98,9%, что также является абсолютным рекордом за последние 23 года.

Еще одним важным достижением строительной отрасли стала окончательная ликвидация долгостроев. Госстройнадзор 26 декабря выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 4 корпуса последнего дома из реестра проблемных объектов – ЖК "ЛомоносовЪ".

Одним из главных результатов 2023 года стало принятие Генерального плана Санкт-Петербурга, который определит перспективы развития Северной столицы. В 2024 году продолжится строительство и реконструкция дорог, станций метрополитена, образовательных объектов, учреждения здравоохранения и туристической инфраструктуры

Как отметил вице-губернатор Николай Линченко, к концу 2024 года в Петербурге планируется полностью закрыть вопрос с недостатком социального жилья.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"